Отель возле цирка в Минске российский «Сбербанк» достроит с австрийцами

Группа Сбербанк доверила австрийской компании Alpine достроить комплекс зданий у минского цирка, больше известном как экс-«Кемпински».

Как сообщает ОАО «БПС-Сбербанк», объект возведут по современным технологиям до конца 2020 года.

Ранее Группа Сбербанк приобрела доли в уставном фонде у компании «Элит Эстейт», выступавшей заказчиком строительства. Новый владелец погасил долги на 50 млн долларов, которые накопились перед белорусскими банками БПС-Сбербанком, ОАО «Белинвестбанк» и ЗАО Банком ВТБ (Беларусь).

Известно, что на достройку отеля пойдет почти столько же, сколько ушло на погашение проблемной задолженности.

В банке заверяют, что развитие прилегающей к комплексу территории планируется осуществить с учетом мнений и пожеланий горожан.