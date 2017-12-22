Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

ЕС вновь призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Евросоюз в очередной раз напомнил Беларуси о неприемлемости такого вида наказания, как смертная казнь. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия в связи с отклонением Верховным судом Беларуси апелляции на смертный приговор Игорю Гершанкову и Семену Бережному.

"Европейский Союз ожидает, что власти Беларуси заменят эти два смертных приговора более мягкими и введут мораторий на все казни", - говорится в заявлении.

"ЕС придерживается принципиальной позиции, отвергая смертную казнь, и выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах", - напомнил представитель Европейской службы внешнего действия.

Он также сообщил, что эта позиция ЕС была подтверждена белорусской власти на 4-м заседании Координационной группы ЕС-Беларусь 19-20 декабря в Брюсселе.

"Смертная казнь не служит сдерживающим фактором для преступности, а ошибки, неизбежные в любой правовой системе, становятся необратимыми", - отмечается в заявлении.

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