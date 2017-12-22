Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

У апелляционного суда Афин прогремел взрыв

У входа в здание Афинского апелляционного суда сдетонировало взрывное устройство.

В результате взрыва никто не пострадал.

По словам охранника, двое неизвестных подъехали на мотоцикле к входу и оставили на лестнице сумку. В результате взрыва, который произошел в здании суда выбило стекла на шести этажах. Взрыв был слышен во многих районах города.

Полиция которая оцепила район взрыва нашла на улице сумку со взрывчаткой.

При этом двое греческих СМИ ночью получили сообщение об угрозе взрыва.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

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