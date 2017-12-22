Сторонники отделения Каталонии получили большинство голосов на выборах

Партии, поддерживающие независимость Каталонии, сохранили абсолютное большинство в парламенте автономии по итогам досрочных выборов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома по подсчету 97,5% голосов избирателей, сообщает La Vanguardia.

Три политические силы, которые выступают за отделение Каталонии, совокупно получают 70 мандатов в 135-местном региональном парламенте. Для абсолютного большинства необходимые 68 мест.

Альянс JxCat, в который входит бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, получает 34 мандата, ERC - 32 мандата и партия CUP - 4.

Хотя сторонники независимости сохраняют большинство в парламенте, на первое место вышла партия "Граждане", которая лидирует с 36 мандатами. "Граждане" является сильнейшим лагерем среди политических партий, поддерживающих единство с Испанией.

Традиционно политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов, имеет право сформировать правительство. В данном случае это партия "Граждане".

Однако, как отмечает BBC, если сторонники независимости таки получат большинство в парламенте, они могу настаивать на том, чтобы именно они формировали правительство.

Это означает, что выборы не позволили Каталонии выйти из политического кризиса; движение за отделение от Испании продолжится.

Примечательно, что выборы прошли при рекордной явке - 81,94% избирателей.

Каталонцы голосовали на региональных выборах сегодня уже в третий раз за последние пять лет с целью урегулирования кризиса с правительством Мадрида после проведения незаконного референдума о независимости.

Испанское правительство объявило о роспуске парламента Каталонии 27 октября, после того, как оно провозгласило независимость автономии.