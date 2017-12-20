МИД Литвы: Белорусская АЭС обоснована политическим расчётом, а не экономической логикой

18 декабря состоялась встреча межведомственной рабочей группы под руководством министра иностранных дел Линаса Линкявичюса по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности строящихся по соседству с Литвой атомных электростанций.

Участники встречи обменялись информацией по вопросам безопасности Островецкой атомной электростанции (АЭС), обсудили международные мероприятия за 2017 год, в ходе которых Литвой активно ставились вопросы безопасности Островецкой атомной электростанции и неоднократно подтверждалось, что Беларусь при строительстве Островецкой АЭС нарушает требования международных конвенций. Обсуждались также действия Литовских учреждений по подготовке к самым важным мероприятиям и событиям 2018 года.

Министр иностранных дел в ходе встречи подчеркнул, что Островецкая АЭС является источником угроз окружающей среде и ядерной безопасности, а пользы от проекта просто не существует.

«Беларуси такое количество электроэнергии не нужно, а внешних рынков нет. Анализ потенциальной опасности выявляет тот факт, что данный проект обоснован не экономической логикой, а политическим расчётом», - сказал Л. Линкявичюс.