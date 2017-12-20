Польша хочет поставлять Украине 6-8 млрд кубов газа в год, в том числе по Baltic Pipe

Польша хочет поставлять Украине 6-8 миллиардов кубометров газа в год, в том числе по газопроводу Baltic Pipe, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в интервью еженедельнику Gazeta Polska.

В июне главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польский Gaz-System.

"Благодаря Baltic Pipe мы сможем доставить в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа. В сочетании с расширением газопорта в Свиноуйсьце это даст примерно 16-18 миллиардов кубометров в год", - сказал Наимский.

Он отметил, что это не только удовлетворит полностью потребности Польши, но "позволит также осуществлять закупки газа с севера ее соседям".

Наимский уточнил, что планируется соединить Baltic Pipe с газопроводами соседних стран. "Планы таких инвестиций уже есть и должны быть реализованы в то же время, что и Baltic Pipe. Мы строим соединение с Литвой и Словакией. Есть согласованный график такого соединения с Чехией. Мы разработали также соединение с Украиной", - пояснил он.

Он отметил, что в настоящее время польская компания PGNiG продает украинским потребителям около 2 миллиардов кубометров газа в год. "Между тем мы хотели бы, чтобы это количество было в три или даже в четыре раза больше", - заявил Наимский.