Суд ЕС признал Uber сервисом такси и разрешил регулировать его деятельность

Услуги, которые предоставляет компания Uber, связывая людей с водителями, входят в сферу транспортировки, а значит, государства-члены ЕС могут регулировать условия предоставления этой услуги.

Суд определил, что такая посредническая служба как Uber, которая с помощью программы для смартфонов и за вознаграждение соединяет непрофессиональных водителей, использующих собственное транспортное средство, с лицами, которые хотят осуществить поездку, должна быть связана с транспортной сферой и, соответственно должна быть классифицирована как "служба в области транспорта" в рамках законодательства ЕС.

"Следовательно, такая услуга должна быть исключена из сферы свободы предоставления услуг в целом, а также директивы об услугах на внутреннем рынке и директивы электронной коммерции. Из этого следует, что государства-члены должны регулировать условия предоставления таких услуг в соответствии с общими правилами Договора о функционировании ЕС, - говорится в решении.

Суд считает, прежде всего, что услуга, предоставленная Uber, является больше чем посреднической услугой. Суд отмечает, что заявка, поданная в Uber, является обязательной для водителей и лиц, желающих осуществить поездку.

Он также отмечает, что Uber оказывает решающее влияние на условия, при которых водители предоставляют услуги. Поэтому суд считает, что такая посредническая служба должна быть классифицирована не как "информационный общественный сервис", а как "служба в сфере транспорта".

Uber официально позиционирует себя просто как цифровое приложение, которое действует как посредник между водителями и клиентами.

Законодательство ЕС защищает онлайн-услуги от необоснованных ограничений, и национальные правительства должны сообщать Еврокомиссии о любых регуляторных мерах, чтобы гарантировать, что они не являются дискриминационными или непропорциональными.

С другой стороны, транспортные услуги регулируются на национальном и местном уровнях, и ЕС не осуществляет предварительный контроль по регулированию.