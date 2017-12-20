Переговоры Беларуси с Россией по газу продолжаются. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на совместном заседании двух палат парламента.

"Ведем переговоры по формированию ценообразования на газ на 2020-2024 годы", - сказал он.

Семашко напомнил, что в нынешнем году газ Беларусь покупает по 143,6 долларов за тысячу кубометров, в 2018 году цена составит 129 долларов, в 2019 году — 127 долларов за тысячу кубометров.

«Мы ведем переговоры на предмет формулы цены на 2020−2024 годы, чтобы к 1 января 2025 года выйти на единый рынок газа и нефти, то есть цена на газ на границе Беларуси должна быть на уровне стоимости газа для Смоленской области. Сегодня его цена в 2−2,1 раза выше», - отметил Семашко.