Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе

Американский Сенат поддержал законопроект о налоговой реформе в США, сообщает телеканал NBC, на котором шла прямая трансляция сенатского голосования.

Теперь, отмечается в сообщении, документ будет повторно направлен в Палату представителей конгресса для нового голосования.

В сенате за законопроект выступили 51 сенатор, против - 48.

Законопроект подразумевает резкое снижение налогов для бизнеса в стране. Главным нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с действующих 35%. По мнению авторов документа, это должно привести к резкому повышению привлекательности ведения бизнеса на территории страны и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, которые сейчас получают за рубежом.