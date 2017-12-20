Последнее обновление: 20.12.2017 15:18

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе

Категории: США Налоги

Американский Сенат поддержал законопроект о налоговой реформе в США, сообщает телеканал NBC, на котором шла прямая трансляция сенатского голосования.

Теперь, отмечается в сообщении, документ будет повторно направлен в Палату представителей конгресса для нового голосования.

В сенате за законопроект выступили 51 сенатор, против - 48.

Законопроект подразумевает резкое снижение налогов для бизнеса в стране. Главным нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с действующих 35%. По мнению авторов документа, это должно привести к резкому повышению привлекательности ведения бизнеса на территории страны и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, которые сейчас получают за рубежом.

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