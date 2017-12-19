"Палаточники" утвердили консервативный бюджет на 2018 год

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении консервативный проект бюджета на 2018 год, который предполагает рост экономики на уровне 1,2% против 1,7% роста в этом году.

Представляя бюджет, министр финансов Владимир Амарин сказал, что инфляция ожидается на уровне 7,4% при ее текущем уровне в 5,3%, а также сохранение ставки рефинансирования в 11%.

В то же время оптимистичный прогноз, на который рассчитывает правительство, предполагает экономический рост на уровне 3,5%.

“Представленные законопроекты предусматривают проведение консервативной бюджетной политики”, - сказал Амарин.

Минфин запланировал на следующий год снижение бюджетного профицита до 733 миллионов рублей ($360 млн), или 0,65% от ВВП, по сравнению с запланированным профицитом на этот год в 1,5 миллиарда рублей.

В Минфине планируют использовать профицит на погашение части долга, выплаты по которому будущем году составят $2,5 млрд.