В Беларуси построено 37,5 тыс. новых квартир в январе-ноябре

В январе-ноябре 2017 г. организациями всех форм собственности построено 37,5 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 3334,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1068,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 32% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки – 503,5 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 549,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 985,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,6% от общего ввода по республике.