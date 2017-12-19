Сахарные заводы Украины модернизируют по стандартам ЕС до 2022 года

С 1 сентября 2022 года некоторые виды сахара, которые будут поставляться на внутренний рынок Украины, должны отвечать европейским стандартам.

На этом акцентировалось внимание во время рабочей встречи первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка с руководителями компаний-производителей сахара.

"С 1 сентября 2022 года некоторые виды сахара, которые будут поставляться на рынок, должны соответствовать европейским стандартам... Данная реконструкция и модернизация требует значительных ресурсов, поэтому обсуждалась возможность ее поддержки, в частности, путем льготного кредитования", - говорится в сообщении Минагро.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы производства и сбыта биоэтанола, и возможность пересмотра соответствующих законодательных норм для стимулирования этого направления.

Также было обращено внимание на ускорении дерегуляции сахарной отрасли, а именно отмене государственного регулирования - квотирование и установление минимальных цен.

По состоянию на 15 декабря 2017 года работают 19 сахарозаводов из 46, которые приступили к переработке сырья в текущем сезоне. Произведено 1,9 млн тонн сахара.

Ожидаемое производство составит на уровне прошлого года - в пределах 2,0 млн т при потребности внутреннего рынка около 1,5 млн тонн.

В Минагрополитики отметили, что в сентябре-ноябре 2017/2018 МГ экспортировано 127 тыс. т сахара (в сентябре-ноябре 2016/2017 МГ экспорт составил 213 тыс. т). За январь-ноябрь 2017 года экспортировано 551 тыс. т сахара или в 1,6 раза больше экспорта за январь - ноябрь 2016 года (было экспортировано 335 тыс. т).

В рамках выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Минагрополитики имплементированы нормы Директивы ЕС относительно Требований к видам сахаров, предназначенных для потребления человеком, с законодательством Украины. Согласно этому, с 1 сентября 2022 года некоторые виды сахара, которые будут поставляться на рынок, должны соответствовать европейским стандартам.