Bank of America назвал главного «черного лебедя» для России в 2018 году

Вероятность расширения санкций США на российский суверенный долг низкая, однако этот фактор остается главным в следующем году риском для России, последствия которого можно просчитать, говорится в отчете Bank of America Merrill Lynch «Лебединое озеро в 2018 году» (есть у РБК).

«Черный лебедь»

Если новые санкции против госдолга станут реальностью, то есть «черным лебедем» (термин введен и популяризирован американским экономическим мыслителем Нассимом Талебом и используется при описании труднопрогнозируемых событий, имеющих значительные последствия. — РБК), то их влияние все равно будет относительно ограниченным, рассчитали в Bank of America (BofA). Нерезидентам принадлежит чуть более $51 млрд российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд); данные на 1 октября 2017 года.

С внешним долгом может помочь ЦБ. В конце 2014 года на фоне оттока капитала и ослабления рубля регулятор уже вводил новый инструмент — сделки РЕПО в иностранной валюте с максимальным объемом задолженности банков в $50 млрд. Это помогло российским банкам выкупить у нерезидентов суверенные евробонды на сумму порядка $7 млрд. Месяц назад банки полностью погасили возникшие тогда долги, и ЦБ может «с легкостью» возобновить такую практику в случае расширения санкций на внешний долг России, тем самым повысив его привлекательность для местных банков, считает BofA.

Что касается рынка ОФЗ, то банки смогут, например, перенаправить на госбумаги 2 трлн руб., которые сейчас лежат на их счетах в ЦБ, прогнозируют эксперты банка. Это произойдет, если доходность по долгосрочным ОФЗ существенно превысит ключевую ставку (по прогнозу BofA, она составит 8% на конец года).

Если сценарий «черного лебедя» все же материализуется, рубль станет основным активом, который «заплатит за все», сказал журналистам на презентации доклада главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский. Хотя, если политическое давление не будет сопровождаться падением цен на нефть, ослабление российской валюты будет не таким глубоким, отметил аналитик.

В основном сценарии BofA, который не предусматривает расширения санкций, доллар в следующем году в среднем будет стоить 63 руб. при цене на нефть $55.

Расширение западных санкций будет волновать рынок примерно до января, полагают аналитики, когда Минфин США должен будет представить конгрессу отчет о последствиях введения новых ограничений. В рамках этого доклада Минфин США должен оценить «потенциальные эффекты» для российской экономики и западных инвесторов от распространения санкций на российский госдолг. Доклад не означает, что эти санкции будут введены. Но если впоследствии по итогам этого доклада санкции будут введены, они могут принять форму запрета для американских инвесторов на покупку новых российских гособлигаций. Пока не известно, будет ли этот доклад опубликован (в законе о санкциях говорится только, что он не будет засекречен).

ЦБ ранее сообщил, что в случае введения таких санкций и распродаж ОФЗ «эффект для банковского сектора не будет иметь системного характера». «На историческом горизонте (в том числе в феврале и июне 2017 года) отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке оставалась стабильной», — подчеркивал регулятор. ЦБ также проводил стресс-тесты на случай расширения санкций.

Сценарий с санкциями не базовый, подчеркнул Осаковский. Ожидание санкций может даже стать «позитивным триггером» для рынка, когда и если инвесторы поймут, что ужесточения не будет, сказал он. «Большая тема» для рынка — выборы, но неясности с их итогами нет, по-другому дела обстоят с переназначением правительства, которое также может стать «большим триггером» в ту или иную сторону (в зависимости от того, кто возглавит кабинет), добавил Осаковский. Например, говорится в докладе BofA, возвращение в кабмин экс-министра финансов, нынешнего председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина может повысить доверие к реформам.

«Белый лебедь»

Но может случиться и «белый лебедь», указывает BofA. В условиях действия бюджетного правила (по которому на сверхдоходы от нефти закупается валюта и направляется в резервы) и восстановления экономики возможно повышение кредитного рейтинга России до инвестиционного. Сейчас у России «мусорный» рейтинг от S&P и Moosy's, а инвестиционный — только от Fitch. S&P, в сентябре подтвердившее свой рейтинг, обосновало это санкциями и слабыми институтами, а также неготовностью властей к решительным реформам.

Экономисты BofA считают, что Россия вернется к инвестиционному рейтингу по крайней мере от S&P (сейчас у агентства позитивный прогноз по рейтингу России, хотя оно готово ухудшить его в случае ужесточения санкций).

Повышение рейтинга до инвестиционного уровня приведет к сокращению кредитных спредов — снижению доходности российских 10-летних госбумаг относительно доходности бенчмарка (десятилетних казначейских бумаг США). Чем меньше этот спред, тем надежнее рынок оценивает российский долг. По оценке BofA, разрыв в доходностях между российскими и американскими бумагами сократится на 22 б.п. Сейчас он составляет около 150 б.п. (доходность российских евробондов с погашением в 2027 году — 3,87%, доходность американских облигаций с аналогичным сроком — 2,38%), по данным терминала Bloomberg.

Без «лебедей»

Прогноз BofA предусматривает замедление роста российской экономики в ближайшие годы — если в 2017-м ВВП вырастет на 1,8%, то в следующем году этот показатель составит 1,5%, а в 2019-м — лишь 1,2%. Это будет рост за счет восстановления потребительского спроса (на 2,4% в 2017–2018 годах, но лишь 1,5% в 2019-м), сказал Осаковский. Замедлятся и инвестиции — с 3,9% по итогам этого года до 2,1% в 2019-м.

Эти ожидания расходятся с прогнозом правительства — Минэкономразвития ждет ускорения инвестиций до 6,7% в целевом (оптимистичном, включающем меры по ускорению экономики) сценарии в 2019 году, а рост экономики в целом должен составить 2,6%.