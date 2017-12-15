Инвесторы таки не клюнули на плановую приватизацию в РБ

"Палаточники" 14 декабря приняли в первом чтении поправки в закон о приватизации. Из действующего закона исключены положения, определяющие полномочия и порядок утверждения соответствующих планов по приватизации и преобразованию госпредприятий в открытые акционерные общества.

"Жизнь показала, что существующий порядок себя не оправдал. Эти планы не срабатывают", - заявил журналистам зампредседателя парламентской комиссии по экономической политике Леонид Брич.

Экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук рассказал Завтра твоей страны о том, почему плановая приватизация госпредприятий не удалась.

"На мой взгляд, основная причина того, что даже при большом желании властей эта цель не будет в скором времени достигнута, заключается в огромном объеме долгов, накопленных данными предприятиями", - подчеркнул эксперт.

В такой ситуации ждать притока инвесторов не приходится: во многих случаях трудно оценить, смогут ли эти предприятия самостоятельно справиться с обслуживанием накопленных долгов.

Кроме того, считает экономист, сегодня власть не демонстрирует четкой готовности проводить приватизацию:

"Продажи госпредприятий нет в списке приоритетов властей. И жизнь как раз таки показывает, что приватизация происходит лишь тогда, когда государству срочно нужны деньги, а инвестор при этом предлагает привлекательные условия. Но это точечные и уникальные ситуации. Например, продажа Белтрансгаза или velcom", — напомнил эксперт.

По его мнению, решение отказаться от плановой приватизации не является сенсацией.

"Это скорее признание реальности того, что в сегодняшнем порядке дня приватизация находится во втором десятке приоритетов. И она не рассматривается властями в качестве инструмента, способного расшевелить экономическую жизнь страны", -подвел итог Дмитрий Крук.

По мнению экс-президента концерна «Амкодор» Василия Шлындикова, предложенные в проекте изменения в закон о приватизации будут такими же неэффективными, как и действующий документ. Причина заключается в особенностях самой экономической системы, действующей в стране.

"Мы все являемся свидетелями того, что происходит с приватизированными предприятиями. Особенно, если это успешные предприятия. Вдруг оказывается, что при продаже что-то неправильно посчитали, не так решили и вообще не по правилам передали. И отбирают. У нас это система и началась она, если не ошибаюсь, с «Керамина», - сказал эксперт.

Он убежден, что при существующей власти желающих рисковать своими деньгами, покупая белорусские госпредприятия, будет немного при любых условиях.

"Ведь велозавод в Минске продавали по достаточно приемлемым условиям. И чем все закончилось? Сегодня власти предлагают одни условия продажи, а завтра появятся совсем другие. А крайним в любом случае останется инвестор. Поэтому те, у кого есть деньги, понимают, что лучше начинать дело с нуля, чем покупать обшарпанные стены, доводить их до ума, чтобы потом всего этого лишиться", - отметил Василий Шлындиков.

По его словам, для действительно успешной продажи госпредприятий властям нужно обеспечить ряд условий.

Во-первых, сократить количество контролирующих органов и проводимых ими проверок, а также ликвидировать административные барьеры. Кроме того, убежден экономист, в стране не хватает независимого суда, в котором бы бизнес мог бы эффективно отстаивать свои интересы.