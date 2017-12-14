Последнее обновление: 14.12.2017 20:07

ЕЦБ повысил прогнозы роста экономики еврозоны на 2017-2019 годы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 2,4% с ожидавшихся в сентябре 2,2%, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Прогноз экономического подъема в регионе на 2018 год улучшен до 2,3% с 1,8%, на 2019 год - до 1,9% с 1,7%.

В 2020 году, согласно прогнозу ЕЦБ, рост экономики еврозоны замедлится до 1,7%.

Прогноз инфляции в еврозоне на 2017 год сохранен на уровне 1,5%, так же как и на 2019 год, прогноз на 2018 год - повышен до 1,4% с 1,2%. В 2020 году инфляция в регионе, по оценкам ЕЦБ, составит 1,7%.

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