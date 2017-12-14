Нацбанк Украины упростил ввоз валюты в страну

Национальный банк Украины (НБУ) упрощает порядок ввоза гражданами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза, сообщает пресс-служба НБУ.

На сегодня украинцы могут завозить в страну наличные на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой суммой.

В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую ​​сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

В то же время Национальный банк уточнил, что вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме более 10 тыс. евро в эквиваленте осуществляется, как и прежде, лишь при наличии документов, подтверждающих снятие этих денег со счетов в банках, или при наличии квитанции об осуществлении валютно-обменной операции.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 127 от 12 декабря 2017 года, которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года.