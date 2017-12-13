Последнее обновление: 13.12.2017 18:00

К 2040 году на долю Китая будет приходиться около четверти мировой торговли природным газом - МЭА

Спрос на природный газ в Китае продолжит увеличиваться до 2040 года и будет превышать внутреннее производство на 43%, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Ежегодная добыча газа в Китае возрастет более чем вдвое и достигнет 340 млрд кубометров в 2040 году, при этом основной вклад придется на сланцевый газ, но потребление, как ожидается, будет расти еще быстрее и достигнет 600 млрд кубометров", - говорится в докладе, презентация которого прошла в городе Куньмин.

К 2040 году на долю Китая будет приходиться около четверти мировой торговли природным газом, прогнозирует МЭА.

Рост использования газа является результатом действий правительства страны по отказу от угля, отмечает агентство "Синьхуа".

МЭА ожидает, что к 2040 году доля газа в энергетике КНР удвоится и достигнет 12%, в то время как угля - сократится до 45%.

В январе-августе объем потребления природного газа в стране составил 150 млрд кубометров, из которого 37,9% приходится на импорт, свидетельствуют данные Национальной комиссии по развитию и реформам. При этом добыча выросла на 10,8% относительно аналогичного периода прошлого года, а потребление увеличилось на 17,8%.

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