Промпроизводство в еврозоне в октябре выросло на 0,2%, в ЕС - на 0,3%

Объем промышленного производства в еврозоне в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем увеличился на 0,2%, свидетельствуют данные Евростата.

Относительно октября 2016 года промпроизводство увеличилось на 3,7%.

В 28 странах ЕС промпроизводство в октябре выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении повышение составило 4,2%.

Наибольший рост промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован в Ирландии (10,6%), Дании (2,8%) и Хорватии (2,7%). Самое значительное снижение отмечено на Мальте (-6,1%), в Португалии (-2,3%) и Нидерландах (-1,8%).

В годовом выражении самый значительный подъем наблюдался в Ирландии (13,4%), Словении (10,7%), Польше (10%) и Румынии (9,1%). Снижение зафиксировано в Дании (-2,3%), на Мальте (-1,4%) и Нидерландах (-0,4%).