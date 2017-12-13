Лукашенко предложил Литве вместо споров об АЭС еще раз подумать о совместной ее эксплуатации.

«Все вы знаете, какое ревнивое отношение у некоторых наших соседей к строительству и обеспечению безопасности Белорусской АЭС. Убедительным научным ответом оппонентам в этом вопросе является разработка мирового уровня автоматизированной системы контроля радиационной обстановки вокруг объекта. Много копий сломано уже на эту тему, много разговоров, они продолжаются и еще будут неиссякаемо появляться эти проблемы. Скажу прямо нашим соседям, прежде всего тем, кто рьяно переживает за строительство нашей станции. Безопасность — это наша забота. Мы прежде всего заинтересованы в безопасности станции», - сказал Лукашенко на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси.

«Вместо того, чтобы торпедировать некоторые вопросы строительства АЭС — мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то этого не хотелось — это не наше ноу-хау, в мире сотни таких блоков, мы построим свои два. Вместо разговоров о прекращении строительства или закрытии АЭС я предлагаю: давайте вместе подумаем, как эксплуатировать и получить дешевую энергию», - заявил Лукашенко.

По его словам, после появления станции у Беларуси будет профицит энергии, поэтому стоит подумать, как обеспечить ею и соседей, которые пока «политизируют эту проблему».