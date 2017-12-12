Последнее обновление: 12.12.2017 18:11

Финляндия заняла второе место в европейском рейтинге дискриминации

Финляндия оказалась на втором месте в рейтинге стран Евросоюза, где наиболее распространена дискриминация, полный список опубликован во вторник Агентством ЕС по фундаментальным правам.

Согласно списку, на первом месте рейтинга — Люксембург, на третьем Австрия, далее идут Дания, Швеция, Мальта, Германия и Ирландия.

"Законы ЕС запрещают дискриминацию в течение уже 17 лет, но дискриминация по-прежнему существует. Иммигранты, их дети и этнические меньшинства испытывают широко распространенную дискриминацию во многих сферах, особенно в трудовой жизни", — комментирует доклад директор Агентства ЕС по фундаментальным правам Майкл О'Флаэрти, чьи слова приводятся в сообщении.

В исследовании приняли участие 500 иммигрантов из Финляндии и этнические меньшинства столичного региона, уточняет Агентство.

Всего в исследовании принимали участие более 25 тысяч случайно выбранных иммигрантов первого и второго поколений, представители этнических меньшинств в 28 странах Европы, говорится в сообщении.

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