Мировая экономика вышла на траекторию стабильного роста - ООН

В 2017 году рост глобальной экономики составил 3%. Это рекордный показатель за период после 2011 года. В ближайшие два года, ожидают эксперты, мировая экономика будет расти такими же темпами, говорится в докладе, который в понедельник опубликовал департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

Основные факторы, повлиявшие на укрепление глобального ВВП – устойчивый рост в нескольких развитых странах, а также выход из рецессии Аргентины, Бразилии, Нигерии и России. Подъем также подкрепляется оживлением мировой торговли и улучшением инвестиционных условий.

Как считают в ООН, рост мировой экономики создает возможности для решения долгосрочных проблем: таких, как изменение климата, ликвидация социального неравенства и устранения институциональных препятствий на пути развития.

Авторы доклада сообщают об активизации экономической деятельности на пространстве СНГ: наблюдается возобновление роста в Российской Федерации и оживление экономики в Казахстане, Армении, Кыргыстане и Узбекистане, из рецессии вышла Беларусь, отмечается в пресс-релизе центра новостей ООН.

Экономика стран Центральной Азии будет расти быстрее, чем в других странах СНГ, за счет увеличения притока денежных переводов, реализации инициативы "Один пояс, один путь", а в некоторых случаях — финансирования развития из бюджетных средств.

Но в целом в большинстве стран СНГ прогнозируется относительно умеренный рост, который будет по-прежнему значительно ниже докризисных показателей.

В докладе отмечается, что восстановление экономики происходит в основном за счет внутреннего спроса. В Российской Федерации на фоне положительных темпов роста реальной заработной платы улучшается динамика розничной торговли и ипотечного кредитования. Вместе с тем потребление остается относительно низким. Инвестиции восстанавливаются после прошлогоднего спада, а в Российской Федерации их росту способствует подготовка к Чемпионату мира по футболу.

Уровень инфляции в странах СНГ в 2017 году варьировался от практически нулевого в Армении до двузначных показателей роста цен в Азербайджане и в Украине. В России снижение цен на продовольствие уменьшило инфляцию до рекордно низкого уровня.