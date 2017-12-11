Последнее обновление: 11.12.2017 18:11

Украина будет внедрять международные стандарты прозрачности в налоговой сфере

Министерство финансов Украины 11 декабря 2017 года представило Дорожную карту по внедрению международных стандартов прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере.

«11 декабря 2017 года Министерство финансов представило широкой общественности Дорожную карту по внедрению международных стандартов прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере “Налоговая прозрачность: EOIR / AEOI CRS” в Украине», - говорится в сообщении Минфина

Обмен информацией в сфере налогообложения играет ключевую роль в гарантировании того, что корпоративные и индивидуальные налогоплательщики не будут иметь надежных хранилищ для сокрытия своих доходов и активов.

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