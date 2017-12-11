Последнее обновление: 11.12.2017 18:11

Газпром хочет пересмотреть цену газа для Польши

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила запрос от Газпрома на проведение переговоров о пересмотре контрактной цены на российский газ.

По информации пресс-службы PGNiG, запрос был получен 8 декабря 2017 г.

Запрос в адрес PGNiG направили компании "Газпром" и "Газпром экспорт" и он касается пересмотра контрактной цены на газ, поставляемый в Польшу на основании так называемого Ямальского контракта от сентября 1996 г., пишет LIGA.net.

В PGNiG также заявили, что, по мнению компании, заявка Газпрома не обоснована, не соответствует формальным требованиям контракта и, соответственно, является недействительной.

При этом PGNiG отдельно подчеркнула, что продолжает арбитражное разбирательство в суде Стокгольма против Газпрома и Газпром экспорта для пересмотра цены газа.

Как сообщалось, в ноябре 2017 г PGNiG обратилась к Газпрому с просьбой пересмотреть ценовые условия долгосрочного контракта.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство в мае 2015 г. Очередные слушания состоятся в марте 2018 г.

Ранее также сообщалось, что PGNiG получила прямой доступ к газотранспортной системе Украины и по итогам 2017 г. планирует продать Украине до 800 млн кубометров газа.

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