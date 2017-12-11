Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье вырос за 10 месяцев на 1,3%, газа - на 7,3%

Россия за 10 месяцев 2017 года увеличила физические объемы экспорта нефти в страны дальнего зарубежья на 1,3% (год к году) - до 198 млн 719,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт природного газа поднялся на 7,3%, до 141,2 млрд куб. м.

Основой российского экспорта в январе-октябре 2017 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны увеличился до 64,8% по сравнению с 62,?% в январе-октябре 2016 г. Стоимостный объем топливно-энергетических товаров вырос за указанный период на 30,1%, физический - на 3,5%.

Среди товаров ТЭК (топливно-энергетического комплекса) возросли физические объемы экспорта дизельного топлива на 2,8%, в то время как физические объемы экспорта автомобильного бензина рухнули на 27,0%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ за 10 месяцев 2017 года доля топливно-энергетических товаров составила 33% по сравнению с 32,8% в январе-октябре 2016 года. Стоимостные объемы экспорта этих товаров возросли на 26,2%, а физические - на 1,5%.

За рассматриваемый период физические объемы экспорта нефти сократились на 8,9%. Физические объемы поставок в страны СНГ природного газа выросли на 2,2%, экспорт нефтепродуктов взлетел на 37,2%.

В целом в январе-октябре 2017 года Россия экспортировала 213 млн 716,2 тыс. тонн нефти на сумму более $76,9 млрд и 168,2 млрд кубометров газа на $29,8 млрд.