Цены на газ в Британии взлетели до $310/тыс. куб. м из-за сильных снегопадов

Цены на газ на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) с открытием торгов взлетели к уровням 4-летнего максимума, после того как понизилась температура и большая часть королевства в выходные была покрыта снегом, сообщает агентство Bloomberg.

С началом торгов цена газа с поставкой в течение дня взлетала до 65 пенсов за терм ($310 за тысячу кубометров). Последний раз цены на таком уровне (в фунтах) видели в январе 2014 года.

На континентальных хабах, где подземные хранилища помогают сглаживать пики потребления, цена колеблется в интервале $250-260 за тысячу кубометров

На Великобританию в выходные обрушился самый сильный снегопад за последние пять лет. Если на севере Шотландии снег - дело привычное, то во многих других районах Британии, например на юге Англии, его не видят годами. На юге Англии снегопады сочетаются с сильным западным ветром, что затрудняет работу лондонских аэропортов.

В Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков - толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 30 см.

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