Маркировку пива в РФ могут ввести с июля следующего года

В России с 1 июля 2018 года может быть введена маркировка пива федеральными специальными и акцизными марками.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, на пиво предлагается распространить маркировку, которая в настоящее время действует на спиртные напитки и винодельческую продукцию: на поставки из-за рубежа наносятся акцизные марки, на продукцию, выработанную внутри страны, - федеральные спецмарки.

Как пояснил эксперт, законопроект направлен на увеличение акцизных поступлений от производства и оборота пива и пивных напитков, защиту интересов потребителей, а также легальных производителей пивоваренной продукции. Маркировка позволит контролировать уплату налогов.

П.Шапкин отметил, что в последнее время рынок заполняют псевдопивные напитки, которые представляют собой смесь ароматизаторов, красителей, воды и спирта неизвестного происхождения.

При этом он напомнил, что с 1 января 2017 года ставка акциза на вино, произведенное из российского винограда, составляет 5 рублей за литр. Ставка акциза на пиво с нормативной крепостью свыше 0,5 градуса и до 8,6 градуса и на напитки, изготавливаемые на основе пива, составляет 21 рублей за литр. "При этом вина, на которые акциз в 4 раза ниже, маркируются, а пиво нет", - сказал эксперт.

По его оценке, введение с 1 июля 2018 года маркировки пивоваренной продукции может дать бюджету дополнительные доходы в размере свыше 50 млрд рублей ежегодно.

Розничную продажу пивных напитков, произведенных до 1 июля 2018 года, планируется разрешить до 1 января 2019 года.