Последнее обновление: 11.12.2017 18:11

В ноябре объем кредитования в Китае взлетел в 1,7 раза

В ноябре объем нового банковского кредитования в КНР в нацвалюте вырос почти на 70%, или в 1,7 раза, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Показатель повысился до 1,12 трлн юаней ($169 млрд) по сравнению с 663,2 млрд юаней в октябре.

При этом совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) увеличился на 54% - до 1,6 трлн юаней с 1,039 трлн юаней месяцем ранее.

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) вырос на 12,7% после повышения на 13% месяцем ранее.

Агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) поднялся на 9,1%, в октябре рост составил 8,8%.

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