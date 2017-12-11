Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

Лукашенко обсуждает развитие цифровой экономики в Беларуси

Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики. Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по проекту декрета "О развитии цифровой экономики".

"Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект декрета "О развитии цифровой экономики". Всеобъемлющее название, и оно говорит само за себя. Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На совещание приглашены ответственные государственные лица и известные представители IT-сообщества.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование