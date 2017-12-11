Лукашенко обсуждает развитие цифровой экономики в Беларуси

Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики. Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по проекту декрета "О развитии цифровой экономики".

"Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект декрета "О развитии цифровой экономики". Всеобъемлющее название, и оно говорит само за себя. Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На совещание приглашены ответственные государственные лица и известные представители IT-сообщества.