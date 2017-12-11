Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

Египет подпишет контракты на строительство АЭС во время визита Путина - источники

Египет подпишет с Москвой контракты на строительство первой в стране атомной электростанции во время визита президента России Владимира Путина в Каир в понедельник, сообщили Reuters три источника.

Строительство электростанции мощностью 4.800 мегаватт, которая, видимо, будет расположена в Эль-Дабаа, на севере страны, как ожидается, будет завершено через семь лет, добавили источники, говорившие на условиях анонимности.

Москва и Каир подписали в 2015 году договор о том, что Россия построит в Египте атомную электростанцию, при этом Россия предоставит Египту кредит, чтобы покрыть расходы на строительство.

Правительственная газета Египта сообщила в прошлом году, что кредит составит $25 миллиардов и покроет 85 процентов стоимости работ и услуг. Оставшиеся 15 процентов Египет профинансирует сам.

Пробный запуск первого ядерного реактора ожидается в 2022 году.

Египет, где проживают почти 104 миллиона человек, испытывает огромные потребности в электроэнергии и хочет диверсифицировать свои энергетические ресурсы.

Страна надеется, что АЭС будет не только обеспечивать ежедневные энергетические нужды, но и производить избыток электроэнергии, который можно будет экспортировать, сказали источники Reuters.

Путин должен посетить Каир в понедельник, чтобы встретиться со своим коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят двусторонние взаимоотношения, торговлю и проблемы Ближнего Востока, сообщил Кремль на прошлой неделе.

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