«Эффект Макрона» положительно сказался на французской экономике

Деловой климат во Франции значительно улучшился после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона. Таковы результаты сразу нескольких опросов общественного мнения, проводимых как среди французских предпринимателей, так и среди иностранных инвесторов. Об «эффекте Макрона» заговорили СМИ и специалисты.

Привлекательность Франции в качестве страны для ведения бизнеса возросла в глазах американцев: согласно исследованию американской Торговой палаты в Париже, 52% бизнесменов из США планируют увеличить в ближайшее время количество рабочих мест в своих французских филиалах, пишет RFI .

Согласно проведенному в конце ноября опросу среди американских предпринимателей, работающих во Франции, 72% из них благоприятно оценивают экономические перспективы в этой стране. Для сравнения, в 2016 году таких предпринимателей было только 30%. Это исторически высокий уровень, отмечают в Торговой палате: «Этот подъем оптимизма проявляется в том, что большинство американских инвесторов намерены создать во Франции новые рабочие места к 2020 году».

«Девять опрошенных из десяти считают, что политика президента Эмманюэля Макрона улучшает инвестиционный климат и имидж Франции в Соединенных Штатах», – комментирует опрос американский консалтинговый кабинет Bain & Company. Тем не менее, общий итог опроса нельзя считать положительным, так как на вопрос «посоветуете ли вы вкладывать деньги во Францию или выберете другую страну», большинство американцев отвечают «нет». Хотя общая тенденция радует французских экономистов: разница между положительными и отрицательными ответами в этом году составила 12%, тогда как в 2016 году она была 51%.

И хотя эффект от проводимых Эмманюэлем Макроном реформ еще полностью не сказался, французские предприниматели также увереннее смотрят в будущее. Согласно опросу, проведенному Национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE), «бизнес-климат» во Франции достиг наивысшей за последние 10 лет точки. Этот показатель измеряется институтом ежемесячно через опрос глав крупнейших предприятий всех секторов французской экономики. Начиная с января 2008 года такого количества положительных ответов Франция еще не достигала, говорят специалисты INSEE.