Китай намерен создать долгосрочный механизм для поддержки рынка недвижимости

Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая в пятницу сообщило, что сфокусируется на ускорении реформирования рынка недвижимости и создании долгосрочного механизма для его поддержки в 2018 году, сообщило Синьхуа.

Китай в 2018 году будет стремиться к серьезному прогрессу в борьбе со значимыми факторами риска - бедностью и загрязнением окружающей среды, сообщило Синьхуа со ссылкой на документ, опубликованный после заседания Политбюро.

По сообщению агентства, в основу разработки новой политики ляжет требование о качественном росте экономики.

Власти также будут работать над повышением безопасности труда, сообщило агентство.

В понедельник пресс-канцелярия Госсовета КНР проинформировала, что целевой показатель экономического роста Китая на 2018 год будет отражать новые изменения в экономике, происходящие на фоне повышенного внимания правительства к более качественному развитию.