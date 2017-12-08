В банковской системе Китая обнаружили дыру размером с ВВП Финляндии

Банковская система Китая, активы которой удвоились за последние 10 лет, существует в режиме нехватки собственного капитала: в случае кризиса имеющихся у банков средств не хватит, чтобы покрыть убытки.

К такому выводу пришел Международный валютный фонд по итогам стресс-тестирования, в котором приняли участие 33 крупнейших кредитных организаций КНР, на которые приходится три четверти активов банковской системы.

В "крайне негативном сценарии", который использовался МВФ для проверки, 27 из 33 банков показали нехватку капитала по крайней мере по одной из метрик.

Совокупная дефицит капитала в банковской системе, по оценке фонда, составляет 290 млрд долларов. Это больше, чем, например, ВВП Финляндии (237 млрд долларов) и почти соответствует ВВП Дании (307 млрд долларов).

Стремление китайских властей, в первую очередь местных, выполнить цели Компартии по экономическому росту привело к тому, что банковская система оказалась вовлечена в масштабную кредитную эмиссию - она поддерживает на плаву нежизнеспособные компании, наращивая при этом объем плохих долгов, констатирует МВФ.

Попытки ужесточить регулирование привели к тому, что банковская система начала уходить в тень. "Нефинансовые банковские институты, в том числе компании по управлению активами и страховые компании, которые предлагают инвестиционные продукты, росли быстрее чем сам банковский сектор. Банки продолжают позиционироваться как ядро этой высоковзаимосвязанной системы непрямого кредитования, с неопределенными связями среди многочисленных институтов, представляющих трудности для контроля", - пишет МВФ.

Дополнительным риском стали скрытые гарантии в виде ожиданий, что правительство будет отвечать за кредиты, выпущенные государственные предприятиями и финансовыми структурами местных правительств.

Проведенное в октябре прошлого года исследование Reuters показало, что каждая четвертая китайская компания, имеющая листинг на бирже, функционирует по принципу финансовой пирамиды: денежного потока не достаточно, чтобы обслуживать долг, и проценты по старым кредитам выплачиваются за счет привлечения новых.

По оценке МВФ, общий долг КНР за 9 лет вырос с 146% ВВП до 300%, что почти вдвое превышает средний уровень по развивающимся странам (175%ВВП). При этом на каждый юань новых кредитов экономика рождает лишь 0,625 юаня нового ВВП.

Банковская система КНР, которая кредитует китайской экономическое чудо, превращается в бомбу замедленного действия, предупреждает аналитик Autonomous Research Asia Шарлин Чу. По ее словам, официальная статистика КНР маскирует истинный масштаб проблем: при официальной просрочке в 1,75% на деле уже более 20% всех выданных в Китае кредитов проблемные.

Китайское руководство находится между молотом и наковальней, пишут эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка России: с одной стороны, Компартия осознает, что наращивать кредитование с прежней скоростью нельзя; с другой - отказ от кредитной подпитки грозит банкротствами и замедлением экономического роста, пишет finanz.ru.

Впрочем, последнее неизбежно, считают в ЦМИ Сбербанка: с нынешних 6,5-7% в год рост китайского ВВП должен замедлиться до 3%. Вопрос лишь в том какой будет эта "посадка" - мягкой или жесткой.