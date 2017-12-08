Последнее обновление: 08.12.2017 16:45

Систему оплаты труда банкиров в Беларуси пересмотрят

Нацбанк намеревается расширить требования к коммерческим банкам и разработать справедливую систему вознаграждения сотрудников.

Такие изменения планируется произвести в связи с поручением Александра Лукашенко, пишет  БДГ.

Ожидается, что требования к коммерческим банкам будут сформированы в ближайшее время, сообщает БелаПАН, ссылаясь на слова эксперта из банковской сферы.

Нацбанк обяжет банки иметь локальный акт, определяющий вопросы вознаграждения сотрудников банка, а также фиксированные и нефиксированные выплаты. Должны быть защищены интересы всего персонала.

Представители банков согласны с тем, что кассирам зарплаты нужно повысить, так как на них лежит высокая материальная ответственность.

Согласно законодательству, топ-менеджеры банков могут иметь зарплату, не превышающую восемь средних зарплат по банку. Ежемесячный доход других членов правления может быть выше, чем у председателя правления, так как законодательно норма не определена.

Однако многие эксперты отмечают, кто жесткие правила и «раскулачивание» банкиров приведет к оттоку квалифицированных специалистов из кредитных организаций и уходу в тень части вознаграждения, которое получают за свой труд топ-менеджеры финансовых институтов.

Ранее, 16 ноября Лукашенко, заслушав доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций, заявил, что зарплата в банковской сфере должна соответствовать сложившемуся уровню зарплат в стране.

А в Беларуси сегодня никто не барствует и дотянуть даже до средней зарплаты в 500 долларов пока не получается. Топ-менеджеры банков были названы "жирными котами".

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