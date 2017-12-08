Последнее обновление: 08.12.2017 16:45

В Украине акциз на сигареты вырастет на 30%

Верховная Рада вчера, 7 декабря, приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия в общей сложности на 30%, сообщают украинские СМИ.

Проект предусматривает постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий, а именно в 2018 году - на 11,2% и дополнительно на 16,7% - то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%.

В последующие годы предусмотрено повышение на 20% до уровня, эквивалентного €90 за тысячу штук.

Проект предусматривает, что с 1 января 2025 года будут соблюдаться требования директивы ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

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