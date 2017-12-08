Последнее обновление: 08.12.2017 16:45

В Украине разрешили ввозить электромобили без уплаты НДС и акциза

Операции по ввозу электромобилей в Украине на 5 лет освобождаются от уплаты НДС и акциза.

Изменения в Налоговый кодекс украинские депутаты приняли в четверг 252 голосами, сообщают украинские СМИ.

Так, исходя из содержания документа, до 2022 года отменяется налог на добавленную стоимость и акциз на операции по ввозу на территорию Украины электромобилей.

Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. единиц.

Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.

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