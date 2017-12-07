Последнее обновление: 07.12.2017 17:53

Парламент Молдовы принял закон об ограничении вещания российских каналов

Парламент Молдовы принял во втором и окончательном чтениях закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России, передает в четверг агентство Sputnik Молдова.

"Молдавский парламент проголосовал сразу в двух чтениях за законопроект по изменению Кодекса о телевидении и радио, который предполагает ограничение трансляции информационно-аналитических передач из России", - говорится в сообщении.

Инициативу поддержал 61 депутат. Против высказались представители фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование