Парламент Молдовы принял закон об ограничении вещания российских каналов

Парламент Молдовы принял во втором и окончательном чтениях закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России, передает в четверг агентство Sputnik Молдова.

"Молдавский парламент проголосовал сразу в двух чтениях за законопроект по изменению Кодекса о телевидении и радио, который предполагает ограничение трансляции информационно-аналитических передач из России", - говорится в сообщении.

Инициативу поддержал 61 депутат. Против высказались представители фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.