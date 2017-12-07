Последнее обновление: 07.12.2017 17:53

GE может сократить 12 тыс. рабочих мест

General Electric Co. (GE) планирует уволить 12 тыс. сотрудников, то есть 18% штата, в рамках принимаемых компанией мер по сокращению расходов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, увольнения главным образом затронут рабочих, занятых на производстве за пределами США.

Также компания может значительно снизить капиталовложения и расходы на научные исследования, поскольку ее финпоказатели серьезно пострадали из-за спада на мировых рынках природного газа и угля, на которые приходится значительная часть ее выручки.

Такими способами новый гендиректор Джон Флэннери надеется достичь цели по уменьшению расходов в энергетическом подразделении на $1 млрд и снижению расходов компании в целом на $3,5 млрд уже в 2018 году.

В ноябре GE объявила о сокращении квартальных дивидендов наполовину, до 12 центов на акцию, из-за слабых финансовых показателей и падения капитализации. Компания пошла на такую меру во второй раз с Великой депрессии.

В октябре компания отчиталась о падении чистой прибыли в 3-м квартале и ухудшила годовые прогнозы на фоне снижения доходов в таких ключевых секторах, как электрогенерация и нефтедобыча.

Акции GE дорожают на 0,6% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании рухнула на 44%, до $154 млрд.

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