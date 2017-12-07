Доллар растет, биткоин превысил $14000

Доллар растет к корзине основных валют в четверг, отыграв потери к иене, благодаря надеждам на оживление аппетита к риску и принятие налоговой реформы в США.

К 8.55 американская валюта выросла на 0,17 процента к иене до 112,47 иены, потеряв 0,25 процента за ночь.

Доллар стал снижаться к иене после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, которое поставило под удар все усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке и разочаровало союзников и противников Вашингтона.

Котировка доллар/иена росла в четверг одновременно с подъемом акций на Токийской бирже, которые снижались накануне из-за беспокойств о ситуации на Ближнем Востоке.

Американская валюта выросла до двухнедельного максимума к корзине шести основных валют на волне оптимизма в связи с продвижением законопроекта о налоговой реформе США. Кроме того, валюту поддержали и уверенная статистика занятости в частном секторе, опубликованная в среду.

Индекс доллара оказался малоподвижен, прибавив 0,03 процента до 93,639 пункта. Ночью индекс поднялся до 93,650 пункта, максимального значения с 22 ноября.

Евро торговался вблизи отметки $1,1803 после снижения на 0,25 процента за ночь.

Биткоин подскочил до рекордного значения $14.199,00, продолжая стремительное восхождение с отметки менее $1.000 в начале года.

Канадский доллар постепенно восстанавливался после серьезных потерь ночью, причиной чему - решение Банка Канады оставить ставки без изменений и продемонстрированная регулятором осторожность, которая подорвала надежды на повышение ставки в начале следующего года.

Британский фунт снизился на 0,1 процента до $1,3383, пройдя недельный минимум на уровне $1,3358 из-за растущих опасений о том, что сделка Brexit не состоится раньше саммита ЕС на следующей неделе.