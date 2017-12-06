Назарбаев велел крупным компаниям "держать" деньги в Казахстане

Бессменный глава Казахстана Нурсултан Назарбаев приказал правительству разработать законодательные нормы, которые должны заставить крупные компании “держать” деньги на счетах в Казахстане, об этом он сказал на вручении ежегодной премии бизнесменам.

“Смотрите, 18 отечественных компаний удерживают $12,5 миллиарда за рубежом - они бы помогли нашей валюте, работали бы на Казахстан”, - сказал президент, которого цитирует Reuters.

“Тенгизшевройл – $4,5 миллиарда, там государство имеет солидный пакет акций, можем влиять; Казмунайгаз, нацкомпания – $3,0 миллиарда; РД КМГ (”дочка“ госнефтекомпании Казмунайгаз) – $2,0 миллиарда... Почему вы так делаете - зарабатывая на казахстанских ресурсах, работая у нас, вы держите деньги там?” - сказал он.

В капитале Тенгизшевройл, разрабатывающей крупное нефтяное месторождение Тенгиз на западе Казахстана, 20 процентов принадлежит госкомпании Казмунайгаз, 50 процентов - американской Chevron, 25 процентов - другому американскому энергетическому гиганту ExxonMobil, и 5 процентов - “дочке” российского Лукойла Lukarco.

“Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр), с завтрашнего дня начинайте разработку проекта закона, чтобы зажать и заставить, чтобы держали деньги (в Казахстане)”, - сказал Назарбаев, обращаясь к премьеру.

По данным президента, только в первом полугодии 2017 года компании, подконтрольные государству, увеличили свои средства за рубежом до $6,0 миллиарда с $2,0 миллиарда.

“Поручаю правительству, как акционеру, разобраться и доложить мне – с каждым поговори, с каждым. Если не сделаете, предупреждаю при всем Казахстане, тогда я по-другому буду работать как возвратить эти деньги, но вас уже не будет”, - сказал Назарбаев премьеру, намекая на отставку последнего.

Казахстан за годы независимости привлек сотни миллиардов долларов иностранных инвестиций, в основном в нефтегазовый и металлургический сектора экономики.

“Хватит баловаться, ишь, заигрались, держат там (за рубежом) деньги, используют там... Давайте в эту страну вкладывайте, я предупреждаю всех - если не разберется премьер-министр, я сам этим займусь. Безопаснее деньги держать здесь, дома, мы обеспечим их ценность и сохранность”.