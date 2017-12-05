Последнее обновление: 05.12.2017 13:07

В Казахстане отметили сложность выполнения соглашения ОПЕК+

Казахстану будет сложно соблюдать соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+, но это необходимый компромисс со стороны страны для сохранения цен на нефть на текущем уровне, заявил глава Минэнерго республики Канат Бозумбаев.

"На том же уровне, на котором договаривались, который в предыдущем соглашении был, страны сохранят свою добычу. Для нас это достаточно сложно сделать. Я чётко могу сказать: достаточно сложно сделать. То, что мы продлили — это с нашей стороны был большой компромисс для того, чтобы сохранить ту цену, что на рынке сейчас есть", — сказал Бозумбаев журналистам.

Он отметил, что Казахстан все необходимые условия в случае превышения добычи обговорил с партнерами. "Конечно, мы поддержали эту сделку, но мы понимаем, что если у нас будут сложности по выполнению, мы всегда сможем к нашим партнёрам обратиться и проговорить этот момент", — сказал министр.

Нефть во вторник торгуется в районе 62,4 доллара за баррель по марке Brent.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. На прошлой неделе участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование