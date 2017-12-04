Итальянскую Gucci подозревают в неуплате налогов

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии провели обыски в офисах Gucci в Милане и Флоренции в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов на 1,3 миллиарда евро.

По версии следствия, компания, принадлежащая французскому холдингу Kering, на протяжении нескольких лет сообщала о своих доходах в налоговых документах подразделения в Швейцарии, где налоговый режим для модного дома оказался более благоприятен. В число фигурантов дела, начало которому дали показания уволенного топ-менеджера компании, попало ее руководство, в том числе главный исполнительный директор Марко Биццари.

Как пишет итальянская газета La Stampa, обыски с подробным анализом компьютерных данных и документов продолжались в течение трех дней.

Представители компании в свою очередь заверили о своей готовности оказывать полное содействие правоохранительным органам и выразили уверенность в прозрачности своих налоговых операций.

Выручка Gucci за третий квартал 2017 года, отмечает издание, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%. Общий объем продаж бренда, который составил почти 40% от всей выручки холдинга Kering, составил с июля по сентябрь 1 миллиард 553 миллиона евро.