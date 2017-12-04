Последнее обновление: 04.12.2017 16:15

Лондонский Commerzbank приостановил операции с рядом клиентов из-за претензий FCA

Лондонское подразделение Commerzbank AG временно прекратило вести дела с рядом клиентов, получив предостережение от британского регулятора.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании сочло недостаточными действия по предотвращению финансовых преступлений, предпринимаемые лондонским подразделением Commerzbank, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники.

Регулятор предписал банку немедленно принять меры для решения проблемы. В связи с этим, сотрудникам Commerzbank было направлено распоряжение прекратить вплоть до новых уведомлений операции с клиентами, фигурировавшими в сообщении FCA, сообщила газета.

"Мы продолжаем работать с нашими клиентами в Лондоне и предлагать им наши финансовые решения. Commerzbank привержен обеспечению того, что бизнес банка полностью соответствует юридическим и регулятивным требованиям. Это наш приоритет", - цитирует MarketWatch заявление Commerzbank.

Акции Commerzbank подорожали сегодня на 1,2%.

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