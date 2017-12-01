Последнее обновление: 01.12.2017 15:00

Лукашенко предложил Рахмону совместно работать на афганском рынке

Лукашенко предложил Рахмону совместно работать на рынке Афганистана.

"Мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. Как бы там ни было трудно, все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно", - сказал Лукашенко сегодня на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в Беларуси с рабочим визитом.

"Вы хорошими были бы для нас консультантами и проводниками, потому что лучше вас ситуацию в Афганистане, как я вижу, никто не знает. Это хорошая была бы работа на троих", - считает Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он пообещал направить в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых СП.

"Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить", - заявил Лукашенко.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование