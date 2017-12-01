Лукашенко предложил Рахмону совместно работать на афганском рынке

Лукашенко предложил Рахмону совместно работать на рынке Афганистана.

"Мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. Как бы там ни было трудно, все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно", - сказал Лукашенко сегодня на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в Беларуси с рабочим визитом.

"Вы хорошими были бы для нас консультантами и проводниками, потому что лучше вас ситуацию в Афганистане, как я вижу, никто не знает. Это хорошая была бы работа на троих", - считает Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он пообещал направить в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых СП.

"Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить", - заявил Лукашенко.