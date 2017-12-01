Последнее обновление: 01.12.2017 15:00

Из-за рутения белорусские грибы с цезием не пустили во Францию

Глава Агентства по ядерной безопасности Пьер-Франк Шеве рассказал на заседании во французском Сенате, что на грибах, которые предположительно «могли быть импортированы из России», были найдены следы цезия.

Франция заблокировала поставку 3,5 тонн грибов из Беларуси в рамках усиления мер по отслеживанию радиоактивных элементов после выброса рутения в Челябинской области. Об этом со ссылкой на официального представителя французского института по ядерной безопасности (IRSN) сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам представителя IRSN, несколько дней назад французские таможенники обнаружили в партии грибов из Беларуси, доставленных во Францию через Франкфурт, радиоактивный цезий-137.

Несмотря на то, что эти грибы не представляют опасности для потребителей, партия будет уничтожена в специальном инсинераторе в ближайшие дни.

«Никакой связи с выбросом рутения-106 здесь нет», - цитирует Reuters слова эксперта.

Как пишет RFI, ранее в четверг глава Агентства по ядерной безопасности (ASN) Пьер-Франк Шеве рассказал на заседании во французском Сенате, что на грибах, которые предположительно «могли быть импортированы из России», были найдены следы цезия. По словам Шеве, следы цезия не соответствуют следам рутения, которые искали французские эксперты в связи с недавней информацией о выбросе этого вещества в Челябинской области.

Рутений и цезий являются наиболее опасными для организма изотопами.

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