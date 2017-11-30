ЕЦБ откажется от политики легких денег к концу 2018 года - опрос

Европейскому центробанку стоит завершить программу ежемесячной скупки активов в сентябре следующего года, считают большинство экономистов, опрошенных Рейтер, однако они разошлись во взглядах о том, пойдет ли на это регулятор.

Большинство полагают, что ЕЦБ прекратит скупку к концу следующего года, при этом лишь небольшое число опрошенных сказали, что это произойдет в середине 2019 года.

Последний опрос, проходивший в период с 24 по 29 ноября, в котором приняли участие более 65 экономистов, так же свидетельствует об уверенности в экономике еврозоны. Ожидается, что текущий повышательный тренд экономики продолжится в следующем году даже в отсутствие значительного роста инфляции.

С учетом что темпы роста экономики в текущем году могут стать лучшими за десятилетие, ЕЦБ объявил в октябре о сокращении объема ежемесячной скупки облигаций до 30 миллиардов евро, начиная с января, вплоть до сентября. На текущий момент объем ежемесячной скупки составляет 60 миллиардов евро.

Хотя ЕЦБ оставил возможность для продления программы дальше сентября, мнения членов Управляющего совета в отношении этой альтернативы разделились, показал протокол октябрьского заседания банка, опубликованный на прошлой неделе.

Примерно 34 из 52 экономистов, которые отвечали на дополнительный вопрос, сказали, что ЕЦБ “следует” свернуть программу количественного смягчения в сентябре.

Хотя 52 из 60 экономистов, отвечавших на другой вопрос, ожидают, что ЕЦБ завершит программу к концу следующего года, они разошлись во взглядах о том, произойдет ли это в сентябре или нет.

Лишь несколько респондентов ожидают, что ЕЦБ продлит скупку облигаций за пределы следующего года.

“Банк дал понять, что не будет резко прекращать скупку, поэтому остановка в сентябре приведет к нестабильности на финансовых рынках”, - сказала экономист Capital Economics Дженнифер Маккиоун.

“Решение о прекращении программы в сентябре вероятно, но ЕЦБ должен будет заранее подготовить к этому рынки”.

Если ЕЦБ не пересмотрит собственные правила, ему останется только завершить программу в следующем году, поскольку регулятор почти исчерпал лимит долговых обязательств, которые может покупать у ряда стран.

“Крайне маловероятно, что ЕЦБ введет новые меры смягчения монетарной политики помимо тех, о которых уже объявил... потому что с учетом текущего прогноза экономики еврозоны дополнительные меры смягчения не требуются”, - сказал стратег SEB Мариус Геро Дахим.

“В случае ухудшения прогноза мы ожидаем, что сторонники жесткой монетарной политики изменят свои взгляды и поддержат введение новых мер”.

Ожидается, что экономика еврозоны сохранит уверенные темпы роста, при этом экономисты пересмотрели прогноз роста на текущий год, а также 2018 и 2019-й.

Согласно консенсус-прогнозу, рост экономики составит 2,3 процента в текущем году и 2,1 процента в 2018-м. Прогноз стал самым оптимистичным из тех, чтобы были сделаны в отношении этих периодов.

Экономисты прогнозируют, что ВВП еврозоны вырастет на 0,6 процента в четвертом квартале текущего года, а затем будет расти на 0,5 процента ежеквартально до конца следующего года.

Однако прогноз в отношении ценового давления не изменился по сравнению с предыдущим, сделанным месяцем ранее, свидетельствуют результаты опроса. Ожидается, что инфляция не достигнет целевого показателя на уровне чуть ниже 2 процентов как минимум до второго полугодия 2019 года.

Согласно опросу, экономисты ожидают, что инфляция в среднем составит 1,5 процента в текущем году, 1,4 процента в 2018-м и 1,6 процента в 2019-м.