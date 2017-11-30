Последнее обновление: 30.11.2017 14:55

Ураганы помешали ВВП США вырасти на 4% в 3-м квартале - Трамп

Темпы роста американской экономики в третьем квартале 2017 года могли превысить 4%, если бы не негативный эффект от разрушительных ураганов "Харви" и "Мария", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штате Миссури.

"Если бы не ураганы, рост был бы 4%, а то и выше", - заявил президент.

По подсчетам экономического совета при президенте, темпы роста составили бы 3,9% без учета последствий ураганов, пишет MarketWatch. Однако и такая оценка представляется Д.Трампу заниженной.

Накануне Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП в минувшем квартале, повысив ее до 3,3% в пересчете на годовые темпы, что стало рекордным показателем за последние три года.

По оценке большинства экономистов, совокупный эффект от ураганов для экономики США будет незначительным, поскольку спад деловой активности во время стихии компенсируется ее ускорением из-за мер по восстановлению пострадавших районов.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование