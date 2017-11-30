Ураганы помешали ВВП США вырасти на 4% в 3-м квартале - Трамп

Темпы роста американской экономики в третьем квартале 2017 года могли превысить 4%, если бы не негативный эффект от разрушительных ураганов "Харви" и "Мария", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штате Миссури.

"Если бы не ураганы, рост был бы 4%, а то и выше", - заявил президент.

По подсчетам экономического совета при президенте, темпы роста составили бы 3,9% без учета последствий ураганов, пишет MarketWatch. Однако и такая оценка представляется Д.Трампу заниженной.

Накануне Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП в минувшем квартале, повысив ее до 3,3% в пересчете на годовые темпы, что стало рекордным показателем за последние три года.

По оценке большинства экономистов, совокупный эффект от ураганов для экономики США будет незначительным, поскольку спад деловой активности во время стихии компенсируется ее ускорением из-за мер по восстановлению пострадавших районов.