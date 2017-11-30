От срыва в штопор экономику Беларуси пока удерживают население и Нацбанк

Совсем недавно Белстат сообщил о возобновлении роста реальных доходов населения.

banki24.by определили причины и тревожные следствия этого события.

Действительно, впервые с января 2015-го индекс реальных располагаемых денежных доходов населения нарастающим итогом преодолел отметку в 100%. Реальные располагаемые денежные доходы за январь—сентябрь 2017 года выросли на 0,4% к такому же периоду 2016 года.

Под реальными располагаемыми денежными доходами Белстат понимает денежные доходы населения за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен (инфляцию). Поскольку инфляция за 9 месяцев 2017 года к 9 месяцам 2016-го составила 6,4%, то номинальные располагаемые доходы в 2017 году выросли на 6,8%. Денежные доходы без вычета налогов номинально выросли на 6,7%.

По оценке Белстата, в среднем за месяц на душу населения приходилось 546,1 BYN денежных доходов. Среди видов денежных доходов самыми быстрыми темпами увеличились доходы населения от предпринимательской деятельности — на 10,2%. Параллельно на 7,3% выросли доходы от оплаты труда наемных работников, на 6% — трансферты населению.

В число трансфертов официальные статорганы включают пенсии, пособия и стипендии. Так как темпы инфляции за 9 месяцев 2017 года были выше, чем темпы роста трансфертов, то в реальном выражении трансферты упали.

Даже без поправки на инфляцию снизились доходы от собственности — на 7,9%. А с учетом роста цен доходы от собственности обвалились на 13,6%. В доходы от собственности входят проценты по депозитам и дивиденды.

Поскольку получателями дивидендов является исчезающе малая часть населения, доходы от собственности в основном представлены депозитами.

banki24.by считают, что в список причин сокращения доходов от собственности можно внести две главные — переток средств с депозитов в связи с резким снижением их доходности и падение депозитов из-за необходимости поддерживать потребление.

Первая причина скорее актуальна для продвинутых вкладчиков, которые переориентировались на другие инструменты инвестирования, вторая — для вкладчиков, испытывающих материальные проблемы. Ставкопад на депозитном рынке произошел благодаря усилиям Нацбанка, а желание сохранить уровень потребления за счет сбережений продиктовано массовой психологией.

Как видно, основным тормозом на пути к росту реальных денежных доходов стали пустеющие депозиты граждан. При поверхностном взгляде это однозначно плохо и мешает восстановлению экономики.

Однако есть неприятная закавыка. В помесячной динамике денежные доходы с поправкой на инфляцию растут с апреля 2017 года. За сентябрь реальный рост денежных доходов составил 4,3%. Если так продолжится и дальше, реальные доходы начнут увеличиваться быстрее производительности труда. К слову, с зарплатами это уже случилось.

Стоит ли говорить, к чему приводило бездумное повышение доходов населения в новейшей истории Беларуси. Думаем, что пример жаркого 2010-го и последовавшего за ним страшного 2011-го у многих еще сохранился в памяти. Пока же рост доходов сдерживают процентная политика НБРБ и потребительское поведение обедневших белорусов.