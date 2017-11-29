Последнее обновление: 29.11.2017 13:30

В Германии будет увеличено число программ экологически чистого транспорта

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует увеличить количество программ, направленных на создание экологически чистой транспортной системы в Германии. Об этом сама А.Меркель заявила вчера на встрече с представителями местного самоуправления.

Как отметила канцлер, задачей нового правительства в 2018 году станет поддержка специального транспортного фонда финансового содействия местным и коммунальным органам управления. Он был создан в сентябре в целях улучшения инфраструктуры для электротранспорта и развития общественного транспорта. Еще одна задача фонда - предотвращение запрета на въезд автомобилей с дизельными двигателями во многие города.

Порядка 750 млн евро должны поступить в фонд из бюджета, еще 250 млн - от автопроизводителей. Представители коммун пожаловались на бюрократию, мешающую получить эти деньги. А.Меркель пообещала, что эти средства можно будет получить уже на следующий день, и указала, что будущее правительство разработает также новые программы.

Участвовавшая во встрече с канцлером бургомистр города Людвигсхафена Ева Лозе заявила, что города и коммуны вынуждены решать проблему высокой концентрации в воздухе оксидов азота, выделяемых дизельными двигателями. Однако эту проблему создали автопроизводители. Поэтому, указала Е.Лозе, от автоиндустрии требуется создание более безопасных для окружающей среды автомобилей и переоборудование уже выпущенных машин с дизельными двигателями.

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