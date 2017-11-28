Последнее обновление: 28.11.2017 17:25

В Евросоюзе заявили о готовности рассмотреть вопрос расширения на Балканах

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил о готовности государств-членов рассмотреть вопрос присоединения к блоку новых стран Балканского региона, пишет газета Wiener Zeitung.

"Среди стран-участниц в настоящее время больше готовности рассмотреть расширение. Ведь признано, что можно вернуть мир на Балканы, и перспектива присоединения к ЕС является ключевой для этого", — заявил Хан в интервью изданию.

В конце октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сохранить для стран Западных Балкан перспективу членства в Евросоюзе ради безопасности Европы в целом. Ранее глава Еврокомиссии заявил, что ожидает расширение Евросоюза с 2019 по 2024 год, после того, как ЕС покинет Великобритания. Юнкер неоднократно заявлял, что расширение ЕС в период его председательства, истекающий в 2019 году, не произойдет.

Евросоюз уже предоставил статус кандидатов на вступление Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина.

Как менялся Европейский союз

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