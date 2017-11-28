Последнее обновление: 28.11.2017 17:25

Shell перестанет выплачивать дивиденды акциями и выкупит бумаги на $25 млрд

Британо-нидерландская нефтегазовая Royal Dutch Shell с этого квартала прекратит выплачивать дивиденды акциями, говорится в пресс-релизе компании.

Компания ввела такую практику в 2015 году на фоне резкого падения цен на нефть и сокращения прибыли. Кроме того, руководство Shell подтвердило планы выкупить собственные акции на сумму не менее $25 млрд в 2017-2020 годах.

При этом Shell улучшила прогноз для показателя свободного денежного потока до $25 млрд в 2020 году с ранее ожидавшихся $20 млрд, если цены на нефть будут держаться у $60 за баррель.

Такие заявления говорят о том, что нефтяные компании преодолели кризис, отмечают эксперты. Это удалось сделать благодаря восстановлению цен на топливо и существенному сокращению расходов. В частности, в прошлом месяце британская BP объявила о выкупе акций впервые за три года.

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